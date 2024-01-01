Gas | GAS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gas Hızlı Proje Tanıtımı
Gas DAO'nun amacı basittir. Orijinal DAO'dan 100 kat daha büyük ücretsiz ve adil ilk dağıtımla merkeziyetsiz özerk organizasyon olarak başlatılan, zincir içi ve zincir dışı yönetim yoluyla Ethereum ağının aktif kullanıcılarının sesi ve kalbi olmayı amaçlıyor. Uygun cüzdanlar Defi, DApp'ler ve NFT'lerdeki en aktif kullanıcılar arasında geniş bir topluluk oluşturarak Gas DAO'ya Web3 tarihindeki en çeşitli ve etkili topluluklardan biri olma potansiyelini verir —Potansiyelimiz Sınırsızdır.Gas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGAS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000