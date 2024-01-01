GAPNexus | GAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GAPNexus Hızlı Proje Tanıtımı
GAP Nexus: Daha Kapsayıcı Bir Gelecek İçin DeFi'yi Yeniden Tanımlıyor. Yeniliğe, şeffaflığa ve finansal güçlenmeye giden bu yolculukta bize katılın. GAP ile merkeziyetsiz finans olanaklarını keşfedin.GAPNexus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GAP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz101,000,000,000