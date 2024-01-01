GAL | GAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GAL Hızlı Proje Tanıtımı
Project Galaxy, önde gelen Web3 kimlik bilgisi veri ağlarından biridir. Project Galaxy, açık ve ortaklaşa bir altyapı üzerine inşa edildiğinden, Web3 geliştiricilerinin ve projelerinin daha iyi ürünler ve topluluklar oluşturmak için dijital kimlik bilgileri verilerinden ve NFT'lerden yararlanmasına yardımcı olur.GAL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GAL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000