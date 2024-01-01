GAL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Project Galaxy, önde gelen Web3 kimlik bilgisi veri ağlarından biridir. Project Galaxy, açık ve ortaklaşa bir altyapı üzerine inşa edildiğinden, Web3 geliştiricilerinin ve projelerinin daha iyi ürünler ve topluluklar oluşturmak için dijital kimlik bilgileri verilerinden ve NFT'lerden yararlanmasına yardımcı olur.