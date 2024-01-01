GAIA | GAIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GAIA Hızlı Proje Tanıtımı
Gaia Everworld, oyuncuların krallıklarını kurdukları, toprakları keşfettikleri, Gaia Lejyonerlerini topladıkları, çoğaldıkları ve savaştıkları sürükleyici, çok bölgeli fantezi dünyasıdır.GAIA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGAIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGAIA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000