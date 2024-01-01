GAGA | GAGA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GAGA Hızlı Proje Tanıtımı
PEPE'in sadık eşi GAGA, meme köpeklerine karşı mücadelede güçlerini birleştirerek paha biçilmez bir destek sunuyor. Birlikte, kripto alemine hükmetmeye hazır, zorlu bir ittifak kuruyorlar.GAGA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGAGA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGAGA
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000