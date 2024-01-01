GA | GA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GA Hızlı Proje Tanıtımı
Son teknolojiyle yapay zekayı birleştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri projesi olan "GTA AI" projesine hoş geldiniz.GA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz130,000,000