Affyn | FYN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Affyn Hızlı Proje Tanıtımı
Affyn, entegre coğrafi konum ve artırılmış gerçeklik yeteneği ile mobil oyunlar geliştirmek için blockchain destekli teknolojiyi kullanan Singapur merkezli bir şirkettir. Afyn, sanal dünyada kazanılan ödüllerin gerçek dünyada da kullanılabildiği sürdürülebilir Oyna Kazan ekonomisine sahip bir oyun modeline öncülük ediyor.Affyn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FYN Token MEXC'de
MEXC Borsası, Affyn (FYN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FYN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Affyn satın almak veya MEXC FYN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Affyn tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FYN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFYN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFYN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000