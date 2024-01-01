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Affyn, entegre coğrafi konum ve artırılmış gerçeklik yeteneği ile mobil oyunlar geliştirmek için blockchain destekli teknolojiyi kullanan Singapur merkezli bir şirkettir. Afyn, sanal dünyada kazanılan ödüllerin gerçek dünyada da kullanılabildiği sürdürülebilir Oyna Kazan ekonomisine sahip bir oyun modeline öncülük ediyor.