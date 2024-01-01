FLOXYPAY | FXY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FLOXYPAY Hızlı Proje Tanıtımı
Floxypay Kripto Ödeme Ağ Geçidi, kripto ödemelerini basit ve güvenli bir arayüz üzerinden yönetmenizi sağlar. Floxypay kripto-itibari para değişimlerinizi sorunsuz ve kolay hale getirir! Floxypay, kripto veya itibari para tüm işlem gereksinimlerinizi karşılamak için inşa edilmiş, tüm dijital ödeme yöntemlerini kolaylaştıran uluslararası bir platformdur!FLOXYPAY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FXY Token MEXC'de
MEXC Borsası, FLOXYPAY (FXY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FXY
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FLOXYPAY satın almak veya MEXC FXY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFXY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFXY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000