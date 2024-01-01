FoxFunnies | FXN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FoxFunnies Hızlı Proje Tanıtımı
FoxFunnies, tilki temalı turnuvalar, oyun başarıları için Token ödülleri ve oyuncuların, meme meraklılarının ve kripto hayranlarının benzersiz bir şekilde eğlenceli bir espor deneyimi için bir araya geldiği etkileşimli bir topluluk alanı sunarak kripto ve esporun birleşmesine öncülük ediyor.FoxFunnies geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FXN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFXN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFXN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz25,000,000