FXDX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FXDX, merkeziyetsiz bir borsa olup sıfır fiyat etkisi, sıfır işlem farkı ve sıfır işlem ücreti ile sürekli vadeli işlemler ve swaplar üzerinde güçlü bir alım satım deneyimi sunar. Kullanıcılar ayrıca platform ödülleri ve yatırımcı PNL'si kazanmak için likidite sağlayıcıları olabilirler. FXDX, herhangi bir kullanıcının yatırımcı veya LP olarak iki farklı tarafta yer almasına veya verimli risk yönetimi için işlemlerin her iki tarafında da yer almasına olanak tanır.