FXDX | FXDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FXDX Hızlı Proje Tanıtımı
FXDX, merkeziyetsiz bir borsa olup sıfır fiyat etkisi, sıfır işlem farkı ve sıfır işlem ücreti ile sürekli vadeli işlemler ve swaplar üzerinde güçlü bir alım satım deneyimi sunar. Kullanıcılar ayrıca platform ödülleri ve yatırımcı PNL'si kazanmak için likidite sağlayıcıları olabilirler. FXDX, herhangi bir kullanıcının yatırımcı veya LP olarak iki farklı tarafta yer almasına veya verimli risk yönetimi için işlemlerin her iki tarafında da yer almasına olanak tanır.FXDX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FXDX Token MEXC'de
MEXC Borsası, FXDX (FXDX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FXDX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FXDX satın almak veya MEXC FXDX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FXDX tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FXDX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFXDX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFXDX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000