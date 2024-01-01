Function X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Function X, Function X ağındaki geleneksel finansal ürünleri yansıtıyor ve merkeziyetsiz finansal ürünler ve merkeziyetsiz bir alım satım sistemi yaratıyor. Farklı iş ihtiyaçlarını karşılayabilen, oldukça özelleştirilebilir ve genişletilebilir bir çok zincirli mimariye sahip blockchain ağıdır (alt ağlar).