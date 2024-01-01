Function X | FX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Function X Hızlı Proje Tanıtımı
Function X, Function X ağındaki geleneksel finansal ürünleri yansıtıyor ve merkeziyetsiz finansal ürünler ve merkeziyetsiz bir alım satım sistemi yaratıyor. Farklı iş ihtiyaçlarını karşılayabilen, oldukça özelleştirilebilir ve genişletilebilir bir çok zincirli mimariye sahip blockchain ağıdır (alt ağlar).Function X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FX Token MEXC'de
MEXC Borsası, Function X (FX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Function X satın almak veya MEXC FX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,893,022,625