FWW | FWW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FWW Hızlı Proje Tanıtımı
Farmers World, NFT platformunda çalışan ilk çiftçilik oyunudur. Kendinize uygun araçları seçin, çeşitli kaynaklardan yararlanın, devasa çiftlikler inşa etmek için arazi satın alın ve Farmers World'ün Ekosisteminde çalışan bir çiftçinin büyüleyici deneyimlerinin tadını çıkarın. Farmers World'de 3 ana kaynak vardır: Odun, Gıda ve Altın olmak üzere 3 tokene karşılık gelir: Bu tokenler, FWW (Odun), FWF (Gıda), FWG (Altın) olarak sıralanabilir.FWW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FWW Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFWW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFWW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000