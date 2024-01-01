FWW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Farmers World, NFT platformunda çalışan ilk çiftçilik oyunudur. Kendinize uygun araçları seçin, çeşitli kaynaklardan yararlanın, devasa çiftlikler inşa etmek için arazi satın alın ve Farmers World'ün Ekosisteminde çalışan bir çiftçinin büyüleyici deneyimlerinin tadını çıkarın. Farmers World'de 3 ana kaynak vardır: Odun, Gıda ve Altın olmak üzere 3 tokene karşılık gelir: Bu tokenler, FWW (Odun), FWF (Gıda), FWG (Altın) olarak sıralanabilir.