Fuse Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Fuse ağı, günlük ödemelerin kolay entegrasyonu için tasarlanmış izne gerek duymayan ve sınırsız halka açık kayıt defteridir. Herhangi bir tokenin Ethereum ve Fuse zinciri arasında serbestçe hareket etmesini sağlayan bir köprü kullanılarak Ethereum'a bağlanmıştır. Token Ethereum'da oluşturulur ve daha sonra Fuse zincirine taşınır, burada tokenin hayata geçmesine izin veren çok çeşitli özelliklere ve iş eklentilerine erişir.