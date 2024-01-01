Furucombo | FURUCOMBO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Furucombo Hızlı Proje Tanıtımı
Furucombo, kullanıcının DeFi politikasını basitçe sürükleyip bırakarak optimize etmesi için oluşturulmuş bir araçtır. Karmaşık DEFI protokolünü bir küp olarak görselleştirir. Kullanıcı giriş/çıkış ve küplerin sırasını ("combo") ayarlar ve Furucombo tüm küpleri tek bir işleme bağlar ve gönderir.Furucombo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FURUCOMBO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFURUCOMBO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFURUCOMBO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000