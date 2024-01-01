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Furucombo, kullanıcının DeFi politikasını basitçe sürükleyip bırakarak optimize etmesi için oluşturulmuş bir araçtır. Karmaşık DEFI protokolünü bir küp olarak görselleştirir. Kullanıcı giriş/çıkış ve küplerin sırasını ("combo") ayarlar ve Furucombo tüm küpleri tek bir işleme bağlar ve gönderir.