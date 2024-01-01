FUNJR | FUNJR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FUNJR Hızlı Proje Tanıtımı
FunsJourney, yol haritasında NFT alım satımını kullanıcılara açarak geliştirdiği oyunda NFT'lerin özel kullanımını sunuyor.FUNJR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FUNJR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFUNJR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFUNJR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000