FUNFI | FUNFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FUNFI Hızlı Proje Tanıtımı
Funfi, Metaverse'de yatırımcılara araba sahibi olma, yarışlara katılma, NFT(Non-Fungible Token) satın alma ve topluluk yarış parkurlarına ortak olma olanağı tanıyan, oyna-kazan tarzı bir NFT tazı yarışı blok zinciri oyunudur.FUNFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FUNFI Token MEXC'de
MEXC Borsası, FUNFI (FUNFI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FUNFI
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FUNFI satın almak veya MEXC FUNFI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FUNFI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FUNFI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFUNFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFUNFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000