FUNToken | FUN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FUNToken Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereum ve Polygon blok zincirlerine dayanan FUNToken, iGaming ekosistemleri ve oyuncuları için hızlı, şeffaf ve gerçekten adil bir işlem çözümü olarak oluşturuldu.FUNToken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FUN Token MEXC'de
MEXC Borsası, FUNToken (FUN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FUN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FUNToken satın almak veya MEXC FUN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FUNToken tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FUN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFUN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFUN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,977,277,070