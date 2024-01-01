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FUFU, yapay zeka ve değer takdiri token ekonomisi ile desteklenen kültürel olarak ilham verici ve eğlenceli bir Çin köpeği meme coin sunan, FUFU token kısaltmasına sahip Ethereum tabanlı bir ERC tokendir. Yapay zeka destekli bir ticaret botunu ekosistemine entegre ederek benzersiz bir yaklaşımdan yararlanmaktadır. Kültürel sembolizm, dinamik vergi sistemi, token geri kazanımları ve yapay zeka destekli alım satımın birleşimiyle FUFU, yapay zeka destekli köpek meme tokenler için benzersiz ve ilgi çekici bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.