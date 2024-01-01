FuFu | FUFU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FuFu Hızlı Proje Tanıtımı
FUFU, yapay zeka ve değer takdiri token ekonomisi ile desteklenen kültürel olarak ilham verici ve eğlenceli bir Çin köpeği meme coin sunan, FUFU token kısaltmasına sahip Ethereum tabanlı bir ERC tokendir. Yapay zeka destekli bir ticaret botunu ekosistemine entegre ederek benzersiz bir yaklaşımdan yararlanmaktadır. Kültürel sembolizm, dinamik vergi sistemi, token geri kazanımları ve yapay zeka destekli alım satımın birleşimiyle FUFU, yapay zeka destekli köpek meme tokenler için benzersiz ve ilgi çekici bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.FuFu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FUFU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFUFU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFUFU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,888,888,888