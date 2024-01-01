Fud the Pug | FUD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fud the Pug Hızlı Proje Tanıtımı
FUD 是 SUI 上的 Meme 代幣。FUD, SUI'de yer alan bir Meme tokenidir.Fud the Pug geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FUD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFUD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFUD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000