FTX's exchange Token | FTT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FTX's exchange Token Hızlı Proje Tanıtımı
FTT, FTX'in borsa tokenidir. Sahipleri, borsa ücretlerinin ve likidasyon sigorta fonunun bir kısmını almaktadır. Tokeni teminat olarak FTX'te daha düşük OTC alış-satış farkı almak için kullanabilirsiniz.FTX's exchange Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FTT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFTT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFTT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz352,170,015