FTX's exchange Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FTT, FTX'in borsa tokenidir. Sahipleri, borsa ücretlerinin ve likidasyon sigorta fonunun bir kısmını almaktadır. Tokeni teminat olarak FTX'te daha düşük OTC alış-satış farkı almak için kullanabilirsiniz.