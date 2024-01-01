FTNA | FTNA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FTNA Hızlı Proje Tanıtımı
Yapay Zeka Verim Toplayıcısı oluşturan DeFi protokolü.FTNA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FTNA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFTNA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFTNA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000