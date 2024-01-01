Fasttoken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FTN, Fastex ekosisteminin resmi kripto para birimi ve önde gelen teknoloji devi SoftConstruct tarafından geliştirilen ve küratörlüğü yapılan Fastex Zincirinin yerel tokenidir. SoftConstruct'ın geniş ağı, 1 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve dünyanın her yerindeki 700 ortağıyla FTN, ilk günden itibaren yüksek organik büyümeye işaret eden çok sayıda gerçek dünya kullanım durumlarına sahip olacak.