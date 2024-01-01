Fasttoken | FTN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fasttoken Hızlı Proje Tanıtımı
FTN, Fastex ekosisteminin resmi kripto para birimi ve önde gelen teknoloji devi SoftConstruct tarafından geliştirilen ve küratörlüğü yapılan Fastex Zincirinin yerel tokenidir. SoftConstruct'ın geniş ağı, 1 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve dünyanın her yerindeki 700 ortağıyla FTN, ilk günden itibaren yüksek organik büyümeye işaret eden çok sayıda gerçek dünya kullanım durumlarına sahip olacak.Fasttoken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FTN Token MEXC'de
MEXC Borsası, Fasttoken (FTN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FTN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Fasttoken satın almak veya MEXC FTN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Fasttoken tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FTN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFTN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFTN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000