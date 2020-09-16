Frontier | FRONT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Frontier Hızlı Proje Tanıtımı
Frontier, zincirden bağımsız bir DeFi toplama katmanıdır. Uygulamalarımız sayesinde kullanıcılar protokol takibi ve yönetimi, stake etme, en iyi oranlı varlık takası, likidite sağlama, CDP oluşturma ve izleme ve daha fazlasına katılabilir. Kısacası, Frontierʼin temel misyonu, DeFiʼnin temel parçalarını kullanıcılara tercih ettikleri platformlarda sunmaktır.Frontier geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FRONT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFRONT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFRONT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-16
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000