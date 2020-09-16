Frontier geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Frontier, zincirden bağımsız bir DeFi toplama katmanıdır. Uygulamalarımız sayesinde kullanıcılar protokol takibi ve yönetimi, stake etme, en iyi oranlı varlık takası, likidite sağlama, CDP oluşturma ve izleme ve daha fazlasına katılabilir. Kısacası, Frontierʼin temel misyonu, DeFiʼnin temel parçalarını kullanıcılara tercih ettikleri platformlarda sunmaktır.