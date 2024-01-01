FROGONSOL | FROGONSOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FROGONSOL Hızlı Proje Tanıtımı
Frogonsol, Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş, $FROG token ve Frog Cards olarak bilinen Nitelikli Fikri Tapu (NFT) koleksiyonunu içeren bir projedir.FROGONSOL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FROGONSOL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFROGONSOL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFROGONSOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000,000