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Frogonsol, Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş, $FROG token ve Frog Cards olarak bilinen Nitelikli Fikri Tapu (NFT) koleksiyonunu içeren bir projedir.