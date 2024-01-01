FRGX | FRGX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FRGX Hızlı Proje Tanıtımı
FRGX, BNB akıllı zincirinde adil bir piyasaya sürülme, sınırlı emisyon ve çeşitli DeFi projelerinde geniş bir kullanım yelpazesine sahip bir tokendir.FRGX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFRGX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFRGX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000