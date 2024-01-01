FREEdom Coin | FREEDOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FREEdom Coin Hızlı Proje Tanıtımı
FREEdom coini, 2018 Nisan ayında piyasaya sürüldü. BNBChain'de DeFi, otomatlar, mağazalar ve web mağazaları için gerçek dünya kripto ödeme çözümleri sunuyor.FREEdom Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FREEDOM Token MEXC'de
MEXC Borsası, FREEdom Coin (FREEDOM) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FREEDOM
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FREEdom Coin satın almak veya MEXC FREEDOM ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FREEdom Coin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FREEDOM vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFREEDOM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFREEDOM
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000