FP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Forgotten Playland™ yakında çıkacak ücretsiz bir sosyal parti oyunudur. İzole edilmiş ve terk edilmiş bir çatı katında geçen oyunda, Peluşlar olarak bilinen bir grup küçük peluş oyuncak karakter kendi hallerine bırakılmıştır. İnsanların geri döneceğine inanmayan Peluşlar, meseleyi kendi ellerine almış ve çatı katını tamamen kendi kişisel oyun alanlarına dönüştürmüşlerdir. Bu Peluşlar, yüzeyde sevimli ve sevimli olsalar da, karanlık niyetler barındırırlar ve sevimli dış görünüşlerinin altında, Forgotten Playland'in her yerinde yankılanan gizemli bir tarafları vardır.