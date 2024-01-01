FP | FP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FP Hızlı Proje Tanıtımı
Forgotten Playland™ yakında çıkacak ücretsiz bir sosyal parti oyunudur. İzole edilmiş ve terk edilmiş bir çatı katında geçen oyunda, Peluşlar olarak bilinen bir grup küçük peluş oyuncak karakter kendi hallerine bırakılmıştır. İnsanların geri döneceğine inanmayan Peluşlar, meseleyi kendi ellerine almış ve çatı katını tamamen kendi kişisel oyun alanlarına dönüştürmüşlerdir. Bu Peluşlar, yüzeyde sevimli ve sevimli olsalar da, karanlık niyetler barındırırlar ve sevimli dış görünüşlerinin altında, Forgotten Playland'in her yerinde yankılanan gizemli bir tarafları vardır.FP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000