Foxify | FOXIFY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Foxify Hızlı Proje Tanıtımı
Foxify, Arbitrum blok zinciri üzerine inşa edilmiş, eşler arası seçenekler ve sürekli vadeli alım satım sunan, türünün ilk örneği, merkeziyetsiz bir alım satım platformudur.Foxify geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FOXIFY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFOXIFY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFOXIFY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz12,185,700