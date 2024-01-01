FOXAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FOXAI, deflasyonist bir tokendir, yani her işlemde tokenlerin belirli bir oranı yok edilir ve böylece toplam arz azalır. Ek olarak, FOXAI ekosisteminde çeşitli oyunlara ve etkileşimlere katılım için kullanılan bir oyun tokeni olarak hizmet eder. Topluluğun bir üyesi olan herkes FOXAI tokene sahip olabilir ve FOXAI tokeni kullanabilir.