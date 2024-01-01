FOXAI | FOXAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOXAI Hızlı Proje Tanıtımı
FOXAI, deflasyonist bir tokendir, yani her işlemde tokenlerin belirli bir oranı yok edilir ve böylece toplam arz azalır. Ek olarak, FOXAI ekosisteminde çeşitli oyunlara ve etkileşimlere katılım için kullanılan bir oyun tokeni olarak hizmet eder. Topluluğun bir üyesi olan herkes FOXAI tokene sahip olabilir ve FOXAI tokeni kullanabilir.FOXAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FOXAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFOXAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFOXAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000