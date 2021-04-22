FORTH Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Forth, protokolün kontrolünü topluluğun eline vererek Ample ekosistemini tamamlayan yeni bir yönetişim tokenidir. Forth token tutan yatırımcılar, Forth tokeni kullanarak protokolde yapılacak değişiklikler için oy kullanabilecektir. Birlikte, $AMPL + $FORTH, protokolün tamamen merkeziyetsiz hale gelme yolculuğunda önemli bir kilometre taşını işaret etmektedir.