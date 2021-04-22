FORTH Token | FORTH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FORTH Token Hızlı Proje Tanıtımı
Forth, protokolün kontrolünü topluluğun eline vererek Ample ekosistemini tamamlayan yeni bir yönetişim tokenidir. Forth token tutan yatırımcılar, Forth tokeni kullanarak protokolde yapılacak değişiklikler için oy kullanabilecektir. Birlikte, $AMPL + $FORTH, protokolün tamamen merkeziyetsiz hale gelme yolculuğunda önemli bir kilometre taşını işaret etmektedir.FORTH Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFORTH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFORTH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-22
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz15,000,000