FORA | FORA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FORA Hızlı Proje Tanıtımı
UFORIKA, sanal dünya için sınırsız yaratıcılığı özgürleştirmeyi misyon edinmiş bir eğlence şirketidir. Oyun, teknoloji ve dijital deneyimler genelinde transmedya IP'sine odaklanarak, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin saniyeler içinde yayınlanmasını ve dağıtılmasını sağlayan yenilikçi araç setleriyle bir oyun, yaratım ve topluluk dünyasının kalbine yolculuk edin. Kendi benzersiz hikaye IP'sine sahip olan UFORIKA, bu endüstrinin geleceğini şekillendirecek teknoloji ve kullanıcı deneyimlerini yeniden tanımlıyor.FORA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFORA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFORA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,000,000,008