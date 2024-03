FOR | FOR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

ForTube, The Force Protocol tarafından başlatılan dünyanın önde gelen DeFi ödünç verme platformudur.Dünya çapında şifreli dijital varlık meraklıları için merkezi olmayan borç verme hizmetleri sağlamayı taahhüt eder ve dünyanın popüler varlıklarının çoğunu destekler. ForTube, akıllı sözleşmelere ve otomatik algoritma teknolojisine dayanmaktadır.Kullanıcılar faiz elde etmek için madeni para yatırabilir ve faiz ödemek için madeni paraları ipotek edebilir ve ödünç alabilir. ForTube'un faiz oranı piyasa arz ve talebine göre belirlenir ve varlıklar kullanıcılar tarafından kontrol edilir, dünyanın herhangi bir yerinde her zaman yatırılıp çekilebilir ve herhangi bir zamanda ödünç alınabilir ve iade edilebilir.

