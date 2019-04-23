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FOR | FOR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

FOR Hızlı Proje Tanıtımı

ForTube, The Force Protocol tarafından başlatılan dünyanın önde gelen DeFi ödünç verme platformudur.Dünya çapında şifreli dijital varlık meraklıları için merkezi olmayan borç verme hizmetleri sağlamayı taahhüt eder ve dünyanın popüler varlıklarının çoğunu destekler. ForTube, akıllı sözleşmelere ve otomatik algoritma teknolojisine dayanmaktadır.Kullanıcılar faiz elde etmek için madeni para yatırabilir ve faiz ödemek için madeni paraları ipotek edebilir ve ödünç alabilir. ForTube'un faiz oranı piyasa arz ve talebine göre belirlenir ve varlıklar kullanıcılar tarafından kontrol edilir, dünyanın herhangi bir yerinde her zaman yatırılıp çekilebilir ve herhangi bir zamanda ödünç alınabilir ve iade edilebilir.
FOR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FOR Token MEXC'de

MEXC Borsası, FOR (FOR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FOR alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FOR satın almak veya MEXC FOR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FOR tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FOR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFOR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı原力協議
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-04-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.02 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000
FOR Fiyat HesaplayıcıFOR Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
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