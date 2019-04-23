FOR | FOR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOR Hızlı Proje Tanıtımı
ForTube, The Force Protocol tarafından başlatılan dünyanın önde gelen DeFi ödünç verme platformudur.Dünya çapında şifreli dijital varlık meraklıları için merkezi olmayan borç verme hizmetleri sağlamayı taahhüt eder ve dünyanın popüler varlıklarının çoğunu destekler. ForTube, akıllı sözleşmelere ve otomatik algoritma teknolojisine dayanmaktadır.Kullanıcılar faiz elde etmek için madeni para yatırabilir ve faiz ödemek için madeni paraları ipotek edebilir ve ödünç alabilir. ForTube'un faiz oranı piyasa arz ve talebine göre belirlenir ve varlıklar kullanıcılar tarafından kontrol edilir, dünyanın herhangi bir yerinde her zaman yatırılıp çekilebilir ve herhangi bir zamanda ödünç alınabilir ve iade edilebilir.FOR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFOR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı原力協議
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-04-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.02 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000