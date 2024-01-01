FOOD | FOOD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOOD Hızlı Proje Tanıtımı
FoodChain Global, açlıkla mücadele eden her insana yardım etmeye odaklanmış merkeziyetsiz bir kuruluştur. Açlık, dünyanın her yerinde, hem zengin hem de yoksul, küçük ve büyük ülkelerde süregelen bir sorundur. Gıdaya erişim, evrensel bir insan hakkıdır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar dünyada açlıkla yüzleşen insan sayısını yarıya indirme sözü vermiştir. Ne yazık ki, mevcut sistem bizi hayal kırıklığına uğratmaya devam etmektedir. Bugün daha önce hiç olmadığı kadar çok insan açlıkla mücadele etmektedir. Her yıl yaklaşık 9 milyon insan açlıktan ölmekte ve 140 milyondan fazla insan yetersiz beslenmeye maruz kalmaktadır.FOOD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FOOD Token MEXC'de
MEXC Borsası, FOOD (FOOD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FOOD
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak FOOD satın almak veya MEXC FOOD ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için FOOD tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FOOD vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFOOD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFOOD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000