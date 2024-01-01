INOFi | FON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
INOFi Hızlı Proje Tanıtımı
“INOFi”, NFT'ye dayalı hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal varlıkları yönetmek ve ticaret yapmak için tasarlanmış bir blok zinciri entegre NFT hisse senedi platformudur. INOFi platformu içerisinde, anahtar para birimi olan FON tokenleri ile işlem yapılabilmekte ve FON tokenleri DeFi staking modeli ile telafi edilebilmektedir. Ayrıca, kişilerin kolaylıkla token çıkarabilmeleri ve INOFi platformundan çıkarılmalarına neden olan teknik ve yasal sorunlar çözülmüştür.INOFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FON Token MEXC'de
MEXC Borsası, INOFi (FON) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FON
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Tokenin İngilizce adıFON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000