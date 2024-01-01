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“INOFi”, NFT'ye dayalı hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal varlıkları yönetmek ve ticaret yapmak için tasarlanmış bir blok zinciri entegre NFT hisse senedi platformudur. INOFi platformu içerisinde, anahtar para birimi olan FON tokenleri ile işlem yapılabilmekte ve FON tokenleri DeFi staking modeli ile telafi edilebilmektedir. Ayrıca, kişilerin kolaylıkla token çıkarabilmeleri ve INOFi platformundan çıkarılmalarına neden olan teknik ve yasal sorunlar çözülmüştür.