FOMO1 | FOMO1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOMO1 Hızlı Proje Tanıtımı
Büyük ölçekli bir sosyal deney olan FOMO projesi, ilk bölümünü açtı. Bu proje, Solana blok zincirinde benzeri görülmemiş bir inovasyon sergiliyor.FOMO1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFOMO1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000