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Büyük ölçekli bir sosyal deney olan FOMO projesi, ilk bölümünü açtı. Bu proje, Solana blok zincirinde benzeri görülmemiş bir inovasyon sergiliyor.