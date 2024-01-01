FOMO | FOMO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOMO Hızlı Proje Tanıtımı
Büyük ölçekli bir sosyal deney olan FOMO projesi, ilk bölümünü açtı. Bu proje, Solana blok zincirinde benzeri görülmemiş bir inovasyon sergiliyor.FOMO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FOMO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFOMO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFOMO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000