FOGNET Token | FOG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FOGNET Token Hızlı Proje Tanıtımı
Gayrimenkul NFT'si, blok zinciri teknolojisi kullanılarak bir gayrimenkul NFT yatırım platformunda blok zinciri tabanlı NFT'ler şeklinde verilir. Gayrimenkul yatırımcıları, Emlak NFT'si satın alarak gayrimenkule parça parça yatırımlar (küçük yatırımlar) yapabilirler.FOGNET Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FOG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFOG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFOG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000