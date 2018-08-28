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FIBOS, blockchain uygulama ekolojisi oluşturmak ve geliştirmek için bir platformdur. FO, FIBOS ekosisteminin dolaşım simgesi, FIBOS zincirindeki kaynakların öz sermaye sertifikası ve FIBOS ekosistemindeki temel değer ortamıdır. FIBOS, DPOS konsensüs mekanizmasını benimser: büyük ölçekli ticari uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için dengeli ademi merkeziyetçilik ve süper performans. Orijinal ikili akıllı sözleşme geliştirme motoru ve sistemi: eos C++ akıllı sözleşmesiyle uyumlu, kendi geliştirdiği JavaScript akıllı sözleşme motoru. Akıllı sözleşme geliştirme adımları basitleştirildi, geliştirme eşiği düşürüldü ve blok zinciri ticari kullanımının geliştirme, dağıtım, öğrenme ve yineleme maliyetleri katlanarak azaltıldı. FOX 1.0 FIBOS IBC (cross.fo), ek yönetişim katmanları gerektirmeyen, yerel düzeyde varlık güvenliği performansı, daha iyi kullanıcı deneyimi ve daha istikrarlı bir değer ölçeği getiren, gerçek anlamda merkezi olmayan bir varlık çapraz zincir çözümü başlattı. ETH zincirindeki USDT, ETH ve Dai gibi yüksek kaliteli dijital varlıklar ikili zincirde serbestçe dolaştırılabilir. Dapp sürümü, Bitpie Wallet ve Math Wallet'ta piyasaya sürüldü. FOX 2.0 FIBOS DEX (exchange.fo) protokolü resmi olarak başlatılmış, merkezi olmayan varlık alım-satımını gerçekleştirerek, sözleşmeler aracılığıyla işlem eşleştirmeyi tamamlama, algoritmik alım satım için derinlik ve likidite sağlama, kayıt ve kayıt gerektirmeyen bir alım satım çifti haline gelmiştir. hiçbir sertifika ve ticaret çiftlerini başlatmak için herhangi bir belirteç gerekmez. , Çekilme ve diğer özelliklere gerek olmayan bir "sıfır" bariyer varlık akışı temel protokolü.