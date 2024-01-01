FLOYX | FLOYX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FLOYX Hızlı Proje Tanıtımı
Floyx, dünyadaki tüm kullanıcılar için güvenli ve sansürsüz bir ortam yaratmak amacıyla blok zinciri teknolojisi ve Web3 temel varsayımlarını kullanan merkeziyetsiz bir sosyal medyadır.FLOYX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FLOYX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFLOYX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıFLOYX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000