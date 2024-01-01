FLOYX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Floyx, dünyadaki tüm kullanıcılar için güvenli ve sansürsüz bir ortam yaratmak amacıyla blok zinciri teknolojisi ve Web3 temel varsayımlarını kullanan merkeziyetsiz bir sosyal medyadır.