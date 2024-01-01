Flow | FLOW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Flow Hızlı Proje Tanıtımı
Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.Flow geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FLOW Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFLOW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFLOW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,250,000,000