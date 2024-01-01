FLM | FLM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FLM Hızlı Proje Tanıtımı
Flamingo, Neo blok zinciri üzerine inşa edilmiş, birlikte çalışabilir, tam yığın merkeziyetsiz bir finans protokolüdür. FLM tokenı Flamingo'nun yönetişim tokenidir. FLM sahipleri, platform parametrelerindeki değişiklikler, yeni FLM tokenlerinin çıkarılması vb. için oy kullanabilir.FLM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFLM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFLM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz