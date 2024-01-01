Flame | FLAME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Flame Hızlı Proje Tanıtımı
Flame Token, Arbitrum ağı üzerinde geliştirilen bir merkeziyetsiz finans (DeFi) varlığıdır. Flame Token, merkeziyetsiz finans ekosistemi içinde çeşitli kullanım durumlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.Flame geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FLAME Token MEXC'de
MEXC Borsası, Flame (FLAME) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FLAME
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Flame satın almak veya MEXC FLAME ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Flame tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FLAME vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFLAME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFLAME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000