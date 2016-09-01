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Firo Token | FIRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Firo Token Hızlı Proje Tanıtımı

XZC (ZCoin), FIRO (Firo) olarak yeniden adlandırıldı. Zcash (XZC), sıfır para protokolünü kullanarak muhasebe gizliliğini garanti eden bir kripto para birimidir. İşlemin her iki tarafının ilgili adres bilgilerinin sıfır bilgi kanıtları kullanılarak sızdırılmamasını sağlayan Zerocoin protokolünü uygulayan ilk kripto para birimidir. Zcoin, Poramin ve Aizensou başkanlığındaki Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiştir.Hesapların gizliliğini sağlamak için zerocoin protokolü, işlemin her iki tarafının da ilgili adres bilgilerinin sızdırılmamasını sağlamak için sıfır bilgi kanıtı kullanılır. Parametreleri Bitcoin ile aynıdır, blok süresi 10 dakikadır ve çıktı yarıya indirme döngüsü de yaklaşık 4 yılda bir yarıya indirilen Bitcoin ile aynıdır.
Firo Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

FIRO Token MEXC'de

MEXC Borsası, Firo Token (FIRO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de FIRO alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Firo Token satın almak veya MEXC FIRO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Firo Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen FIRO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıFIRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFiro
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2016-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,400,000
FIRO Fiyat HesaplayıcıFiro Token Satın Alma

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