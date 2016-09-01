Firo Token | FIRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Firo Token Hızlı Proje Tanıtımı
XZC (ZCoin), FIRO (Firo) olarak yeniden adlandırıldı. Zcash (XZC), sıfır para protokolünü kullanarak muhasebe gizliliğini garanti eden bir kripto para birimidir. İşlemin her iki tarafının ilgili adres bilgilerinin sıfır bilgi kanıtları kullanılarak sızdırılmamasını sağlayan Zerocoin protokolünü uygulayan ilk kripto para birimidir. Zcoin, Poramin ve Aizensou başkanlığındaki Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiştir.Hesapların gizliliğini sağlamak için zerocoin protokolü, işlemin her iki tarafının da ilgili adres bilgilerinin sızdırılmamasını sağlamak için sıfır bilgi kanıtı kullanılır. Parametreleri Bitcoin ile aynıdır, blok süresi 10 dakikadır ve çıktı yarıya indirme döngüsü de yaklaşık 4 yılda bir yarıya indirilen Bitcoin ile aynıdır.Firo Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFIRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFiro
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2016-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,400,000