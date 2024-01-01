FIO Protocol | FIO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FIO Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
FIO Protokolü (FIO), coin ve token göndermenin/almanın daha iyi bir yolunu sunmayı amaçlayan blok zinciri protokolüdür. FIO tokeni, projenin blok zinciri altyapısı olan FIO Zincirinin yerel hizmet tokenidir, işlem gaz ücretlerinde ve zincir içi yönetişim işlevinde kullanılır.FIO Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFIO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFIO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000