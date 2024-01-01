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FIO Protokolü (FIO), coin ve token göndermenin/almanın daha iyi bir yolunu sunmayı amaçlayan blok zinciri protokolüdür. FIO tokeni, projenin blok zinciri altyapısı olan FIO Zincirinin yerel hizmet tokenidir, işlem gaz ücretlerinde ve zincir içi yönetişim işlevinde kullanılır.