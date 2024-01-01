FINE | FINE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FINE Hızlı Proje Tanıtımı
"This Is Fine" iki nedenden ötürü bir meme olarak benzersizdir. Birincisi, bazen değiştirilse de en yaygın olarak değiştirilmemiş haliyle kullanılır. İkincisi, neredeyse dokuz yaşında olmasına rağmen hala popüler ve kullanımdadır.FINE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FINE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFINE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFINE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000