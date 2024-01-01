Finceptor | FINC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Finceptor Hızlı Proje Tanıtımı
Finceptor, piyasaya sürülmemiş ve halka açık tokenlerin protokole ait likidite oluşturmasına olanak tanıyan bir Launchpad eklentisine sahip bir DeFi likidite protokolüdür ve DeFi 1.0'ın paralı likidite sorununu çözer.Finceptor geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıFINC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFINC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000