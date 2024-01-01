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Finceptor, piyasaya sürülmemiş ve halka açık tokenlerin protokole ait likidite oluşturmasına olanak tanıyan bir Launchpad eklentisine sahip bir DeFi likidite protokolüdür ve DeFi 1.0'ın paralı likidite sorununu çözer.