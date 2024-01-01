FINA | FINA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FINA Hızlı Proje Tanıtımı
Defina Finance is an online blockchain game that utilizes and combines decentralized finance (Defi) and NFT to allow players to own their gaming assets and monetize them through playing and training. Defina’s vision is to bring blockchain to millions of players, allowing them to explore a new form of gaming through blockchain technology.FINA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FINA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFINA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFINA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000