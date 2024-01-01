FID | FID Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FID Hızlı Proje Tanıtımı
Fidira, NFT projelerine dağıtım portalı geliştirmektedir. NFT gold rush projesinin kazma ve kürekleriyiz. Ortakların küresel hediye kartı dağıtım ağımız aracılığıyla daha önce katılım sağlamayan yeni kullanıcıların küresel kripto katılım ölçeğine erişmesini sağlıyoruz.FID geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FID Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFID
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFID
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000