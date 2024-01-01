Fibonacci geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Fibonacci, birleştirilebilir ve tekrarlanabilir olma yeteneğine sahip, ileriye dönük, yüksek performanslı bir halka açık blok zinciridir. Fibonacci, yüksek düzeyde ölçeklenebilir temel çerçevesinden yararlanarak sosyal sektör ve yaratıcı ekonomi için özelleştirilmiş bir SocialFi ekosistemi oluşturmaya kendini adamıştır.