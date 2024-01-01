Fibonacci | FIBO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fibonacci Hızlı Proje Tanıtımı
Fibonacci, birleştirilebilir ve tekrarlanabilir olma yeteneğine sahip, ileriye dönük, yüksek performanslı bir halka açık blok zinciridir. Fibonacci, yüksek düzeyde ölçeklenebilir temel çerçevesinden yararlanarak sosyal sektör ve yaratıcı ekonomi için özelleştirilmiş bir SocialFi ekosistemi oluşturmaya kendini adamıştır.Fibonacci geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FIBO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFIBO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFIBO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz77,777,777