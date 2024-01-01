FIBON | FIB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FIBON Hızlı Proje Tanıtımı
Fibon, Web3 ekosistemindeki tüm blok zincirlerinde verileri endekslemek için hızlı, esnek ve güvenilir bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmış açık kaynaklı bir veri endeksleme projesidir.FIBON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
FIB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıFIB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıFIB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000