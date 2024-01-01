FIBON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Fibon, Web3 ekosistemindeki tüm blok zincirlerinde verileri endekslemek için hızlı, esnek ve güvenilir bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmış açık kaynaklı bir veri endeksleme projesidir.